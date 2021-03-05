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Грузия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов


05.03.2021   16:46


Грузия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, и это решение исторической важности, заявил на пленарном заседании спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«Правозащитники и люди с ограниченными возможностями лучше всех осведомлены о том, что означает ратификация этого Факультативного протокола. Спасибо всем за поддержку, это действительно важное решение, и я надеюсь, что в реальности многие люди с особыми потребностями улучшат свою жизнь», - сказал Арчил Талаквадзе.

Для справки: сегодня парламент Грузии 82 голосами ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов.

По словам министра по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, ратификация протокола будет способствовать реализации прав людей с ограниченными возможностями.

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