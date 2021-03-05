

США передали лаборатории Минсельхоза Грузии материалы для исследований и СИЗ

05.03.2021 17:18





США подарили грузинской государственной лаборатории сельского хозяйства средства индивидуальной защиты (СИЗ) и материалы для лабораторных испытаний стоимостью более 114 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США.



Миссия в Грузии осуществила доставку помощи через Агентство по уменьшению угрозы (DTRA) Минобороны США.



Как отметили в посольстве, в постковидный период работа лаборатории Минсельхоза Грузии чрезвычайно важна с точки зрения восстановления экономики страны. От ее деятельности напрямую зависит продуктивность грузинских производителей.



«Государственная лаборатория сельского хозяйства предоставляет основные услуги, которые обеспечивают безопасность пищевых продуктов и помогают фермерам диагностировать болезни растений и животных», — напомнили в дипломатическом представительстве.



По информации посольства, за последний год США предоставили Грузии помощь на сумму более 7 миллионов долларов для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и поддержки населения страны.



В Вашингтоне считают, что глобальное сотрудничество «имеет решающее значение для спасения жизней, содействия экономическому восстановлению и повышения устойчивости к будущим биологическим катастрофам». США обещают продолжать тесно сотрудничать с Грузией и международными партнерами, такими как платформа по распределению вакцин COVAX, для решения этих проблем.



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