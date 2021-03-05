

Глава МВД в парламенте Грузии рассказал об операции по задержанию Мелия

05.03.2021 18:26





Во время спецоперации по задержанию лидера оппозиции Ники Мелия внутри штаб-квартиры оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) находилось не более 200 полицейских. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте Грузии в рамках «министерского часа».



«Внутрь зашли примерно 200 человек, наши сотрудники. Там были как спасатели, также на улице была мобилизована патрульная полиция, криминальная полиция, пожарные. Все они были снаружи и не заходили во внутрь. Было опасение, что может, например, возникнуть пожар, и тогда бы произошла какая-то большая беда. Если все это [возможные риски] перечислять вместе, человеку может показаться, что их многовато», – заявил Гомелаури.



Министр добавил, что их сотрудников в здании было «намного меньше» числа сторонников оппозиции, которые высказали готовность физически защищать Мелия.



В ходе «министерского часа» депутаты уделили основное внимание именно спецоперации по задержанию Мелия. Члены парламентского большинства при этом воздерживались от каких-либо вопросов и благодарили МВД за эффективную работу.



В частности, депутат Созар Субари подчеркнул, что «операция прошла на высочайшем профессиональном уровне» и «никто не получил серьезных травм». Председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тея Цулукиани и вовсе заявила, что если бы она оказалась на месте Гомелаури, то не смогла бы провести спецоперацию «так по-человечески, так гуманно, с такими высокими стандартами».



Как пишет «Интерпрессньюс», Гомелаури сегодня также заявил, что в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, число зарегистрированных преступлений в Грузии сократилось на 12%.



«Сократились преступления такой категории, как: попытка убийства, разбой, грабеж, вымогательство, воровство, в том числе уменьшилось и число фактов ограбления квартир. Увеличилась киберпреступность, что является глобальным вызовом и обусловлено повышенным использованием интернет-ресурсов. Возросли факты насилия в семье, также число убийств (за год) выросло на девять фактов», - заявил Вахтанг Гомерлаури.



Лидер ЕНД Ника Мелия был задержан в центральном офисе партии утром 23 февраля. В ходе полицейской операции, продолжавшейся более двух часов, в административном порядке были задержаны более 20 человек — сторонников и представителей оппозиции.



Штурм штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии и арест её председателя осудили многие партнеры Грузии как в США, так и в ЕС.



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