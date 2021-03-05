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Замглавы Минздрава: Вакцина от коронавируса поступит в Грузию, предположительно, 22 марта
05.03.2021 18:31
«По предварительной информации, вакцина от коронавируса будет доставлена в Грузию 22 марта. Таким образом, программа вакцинации по направлению Pfizer начнется до конца марта», — заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Как отметила Габуния, сегодня состоялась телефонная консультация с головным офисом Pfizer, а также с представителями платформы «Ковакс».
«Были оговорены дополнительные условия на поставку вакцины Pfizer. У нас была возможность пройти все этапы доставки вакцины Pfizer в страну. Pfizer запросил требования «холодной цепи», а также конкретную информацию о центрах, куда вакцина будет доставлена из аэропорта, а также информацию о местах вакцинации. По предварительной информации, вакцина будет доставлена 22 марта. Таким образом, программа вакцинации в направлении Pfizer начнется до конца марта», — заявила Габуния.
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