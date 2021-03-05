

Кадагишвили: 6 пунктов это не 6 заповедей – может быть что-то добавлено, а что-то и убрано

05.03.2021 21:21





«Грузинская мечта» не сможет сказать: извини, мой избиратель, извини Грузия, оппозиция капризничает, никто не способен их переубедить, ни закон, ни одна из стран-друзей, поэтому мы вынуждены склониться перед их прихотью, сейчас мы пойдем домой и пусть придет Саакашвили со всем своим шлейфом и пусть управляет страной, - об этом заявил представитель большинства парламента Грузии Ираклий Кадагишвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По заявлению Кадагишвили, оппозиция не преклонит голову перед оппозицией и не позволит пустить на ветер страну и завоеванную демократию, которая нуждается в развитии.



Он акцентировал внимание на 6-ти пунктах, составленных при участии президента Европейского совета, и отметил, что «6 пунктов – это не 6 заповедей».



«Туда может быть что-то добавлено, а что-то и убрано. Это не подписанный документ, это тот вопрос и те проблемы, вокруг которых должен вестись разговор. Я думаю, что в связи с этими 6-тью пунктами можно вести диалог, найти консенсус и достичь соглашения. Скажу более, в связи с многими этими пунктами «Грузинская мечта» уже инициирует целый ряд законодательных инициатив. Тут есть единственное, камень преткновения, будут или нет внеочередные выборы. Остальные поставленные вопросы решаемы», - завил Кадагишвили.



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