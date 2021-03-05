

В ЕС формируется группа посредников-глав МИД для оказания помощи Грузии в разрешении кризиса - Ландсбергис

05.03.2021 22:04









Отвечая на вопрос о визите в Грузию, Г. Ландсбергис в пятницу не исключил такой возможности, только подчеркнул, что он был бы организован в более широком формате, с участием большего числа государств-членов ЕС, сообщает литовское издание



"Есть такие планы (поехать в Грузию), сейчас мы смотрим, принесет ли такой визит пользу. Создается группа посредников из министров ИД, это будет точно не одно государство, а шире", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.



"На мой взгляд, очень важно, чтобы сигнал бы не только от Литвы, это должен быть прежде всего европейский сигнал потому, что мы говорим о дальнейшей европейской и трансатлантической интеграции Грузии, и этот сигнал должен быть шире", - отметил Г. Ландсбергис.



В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Никанора Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.



Попытка арестовать Н. Мелия - председателя созданного экс-президентом Михеилом Саакашвили Единого национального движения - спровоцировала возмущение оппозиции.



Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.



Оппозиция считает сфальсифицированными состоявшиеся 31 октября парламентские выборы, на которых с небольшим перевесом победила правящая партия "Грузинская мечта". Чтобы помочь Грузии в разрешении политического кризиса, формируется группа посредников - министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС), говорит глава литовского дипломатического ведомства Габриэлюс Ландсбергис.Отвечая на вопрос о визите в Грузию, Г. Ландсбергис в пятницу не исключил такой возможности, только подчеркнул, что он был бы организован в более широком формате, с участием большего числа государств-членов ЕС, сообщает литовское издание "Обзор" "Есть такие планы (поехать в Грузию), сейчас мы смотрим, принесет ли такой визит пользу. Создается группа посредников из министров ИД, это будет точно не одно государство, а шире", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу."На мой взгляд, очень важно, чтобы сигнал бы не только от Литвы, это должен быть прежде всего европейский сигнал потому, что мы говорим о дальнейшей европейской и трансатлантической интеграции Грузии, и этот сигнал должен быть шире", - отметил Г. Ландсбергис.В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Никанора Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.Попытка арестовать Н. Мелия - председателя созданного экс-президентом Михеилом Саакашвили Единого национального движения - спровоцировала возмущение оппозиции.Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.Оппозиция считает сфальсифицированными состоявшиеся 31 октября парламентские выборы, на которых с небольшим перевесом победила правящая партия "Грузинская мечта".



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





