

Bloomberg: Вакцинация от коронавируса проходит в 111 странах

05.03.2021 23:23





По последним данным издания Bloomberg, на сегодняшний день в мире вакцинация от коронавируса проходит в 111 странах и уже привиты до 280 млн человек. Согласно изданию, ежедневно в мире от коронавируса прививаются в среднем до 6.5 млн человек.



Больше всего – 82.5 млн вакцин сделано в США, затем идет Китай с 52.5 миллионами вакцинированных. До 37 млн человек прошли вакцинацию в ЕС.



В самом быстром темпе вакцинация населения проходит в Израиле, где уже привиты 8.4 млн человек, что означает 93 вакцинированных на каждые 100 человек.



После Израиля по процентному показателю больше всего вакцинированных в Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенном Королевстве и США.



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