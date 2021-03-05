|
|
|
Bloomberg: Вакцинация от коронавируса проходит в 111 странах
05.03.2021 23:23
По последним данным издания Bloomberg, на сегодняшний день в мире вакцинация от коронавируса проходит в 111 странах и уже привиты до 280 млн человек. Согласно изданию, ежедневно в мире от коронавируса прививаются в среднем до 6.5 млн человек.
Больше всего – 82.5 млн вакцин сделано в США, затем идет Китай с 52.5 миллионами вакцинированных. До 37 млн человек прошли вакцинацию в ЕС.
В самом быстром темпе вакцинация населения проходит в Израиле, где уже привиты 8.4 млн человек, что означает 93 вакцинированных на каждые 100 человек.
После Израиля по процентному показателю больше всего вакцинированных в Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенном Королевстве и США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна