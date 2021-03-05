

«Европейская Грузия» назвала условие включения в работу следственной комиссии

05.03.2021 23:24





«Европейская Грузия» готова войти в парламент и принять участие в работе следственной комиссии, если будет удовлетворено их требование о досрочных выборах или плебисците, а также в связи с освобождением политзаключенных. Об этом Бокерия заявил в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



На вопрос о том, если соглашение будет достигнуто по досрочным выборам или плебисциту и будут освобождены политзаключенные, войдут ли они в парламент и примут ли участие в работе следственной комиссии, Бокерия отвечает, что сам он не сможет быть членом парламента, однако представители его партии в таком случае сделают именно так, поскольку, это «логично».



По его же словам, в таком случае следственная комиссия сможет пролить свет на то, что доказательств фальсификации было достаточно, а прокуратура этого не расследовала.



Вместе с тем Гига Бокерия надеется, что Михеил Саакашвили изменит свою позицию относительно плебисцита.



«Плебисцит считаю целесообразным компромиссом, только, естественно, это в целом пакете других вопросов… Разумеется, здравым мнением всего оппозиционного спектра, несмотря на то, у кого какие были предусловия, будет то, что этот компромисс стоит всего этого, если страна будет выведена из тупика. Большую часть аргументов против плебисцита я не разделяю», - заявил Бокерия.



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