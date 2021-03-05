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Партия «Лело» назвала условие своего подключения к работе парламентской следственной комиссии по выборам
05.03.2021 23:39
По заявлению генерального секретаря «Лело» Бадри Джапаридзе, в случае соглашения по плебисциту в связи с досрочными выборами, «Лело» войдет в парламент и подключится к работе следственной комиссии.
Как заявил Джапаридзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», следственная комиссия должна быть сформирована так, чтобы у слова оппозиции был вес.
«Разумеется, да. В случае достижения соглашения мы войдем в парламент и будем активно работать над реализацией этого соглашения, поскольку оно требует конституционных изменений. Кроме того, безусловно, мы примем участие и в работе следственной комиссии, однако это следственная комиссия должна быть сформирована так, чтобы слово оппозиции было действительно весомым, и чтобы эта комиссия не была лишь на бумаге, только для отметки где-то, что мы провели расследование. Это должна быть реальная следственная комиссия», - заявил Джапаридзе.
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