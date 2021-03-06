

БДИПЧ / ОБСЕ: В избирательном законодательстве Грузии все еще имеются пробелы и двусмысленности

06.03.2021 11:46





Существующие в Грузии избирательные правовые рамки в целом дают основу для проведения демократических выборов, однако, несмотря на предыдущие рекомендации БДИПЧ, в избирательном законодательстве все-таки имеются пробелы и двусмысленности, что в некоторых случаях приводило к несоответствующему применению закона со стороны избирательной администрации, судов и другие соответствующих акторов. Об этом говорится в окончательном отчете Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека о парламентских выборах, проведенных в Грузии 31 октября 2020 года.



Согласно документу, недавними законодательными изменениями, принятыми в результате инклюзивного консультационного процесса, частично выполнены рекомендации, ранее данные Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Советом Европы, однако некоторые рекомендации по-прежнему не выполнены, в том числе, в связи с ведением кампании, администрированием выборов, финансированием кампании, медиа, в связи с процессом обжалования, а также в связи с нормативными пробелами касательно пересчета и аннулировании результатов на всех уровнях.



«Хотя многие заинтересованные стороны приветствовали изменения, было высказано беспокойство в связи с эффективным осуществлением законодательства в плане избирательной администрации, избирательной кампании и финансирования предвыборной кампании, процедур дня выборов», - говорится в документе.



В отчете отмечается, что выборы проводились трехуровневой избирательной администрацией под руководством Центральной избирательной комиссии, и что избирательная администрация соблюдала установленные законом сроки и в целом эффективно управляла техническими аспектами выборов в условиях регуляций, связанных с пандемией Covid-19.



«Центральная избирательная комиссия регулярно проводила заседания, которые были открыты для аккредитованных избирательных субъектов, наблюдателей и представители СМИ. Многие важные вопросы не рассматривались ЦИК на открытых сессиях, что соответствовало закону, хотя и ограничивало прозрачность. Доминирующее представительство правящей партии в избирательной администрации, особенно на низких уровнях, негативно отразилось на восприятии общества в связи с беспристрастностью и независимостью избирательных комиссий», - говорится в документе.



В документе также говорится о процессе регистрации избирателей и отмечается, что этот процесс является пассивным, длительным и централизованным.



«Процесс регистрации избирателей пассивный, длительный и централизованный. Избиратели имели возможность использовать различные варианты для проверки личных данных и для требования внесения исправлений. В первом туре выборов в окончательном списке избирателей было 3 526 023 избирателя, и большинство представителей наблюдательной миссии БДИПЧ не выразили особой озабоченности по поводу его точности. Рекомендация БДИПЧ о временном переносе места голосования не была учтена.



В отчете также говорится, что регистрация партий и кандидатов в целом была инклюзивной, ЦИК зарегистрировала 48 партий и два избирательных блока, что обеспечило избирателям возможность широкого выбора.



Также говорится, что свобода собраний, ассоциаций и выражения в основном была соблюдена, и кандидаты в целом имели возможность проводить кампанию свободно и без неоправданных ограничений.



«Однако широко распространялись сведения о запугивании сторонников партии и сотрудников публичного сектора. Грань между правящей партией и государством часто была расплывчатой, что противоречило обязательствам ОБСЕ и хорошей международной практике.



Была проведена активная медиа и онлайн-кампания, многие кандидаты использовали Facebook для связи с избирателями, хотя дискуссий по существенным вопросам было немного. В то же время ограниченная миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ отметила, что аспекты законодательства дают преимущество более устоявшимся политическим партиям в ущерб более новым и более мелким партиям», - говорится в документе.



БДИПЧ ОБСЕ также говорит о вопросах финансирования кампании.



«Последними поправками были учтены некоторых из предыдущих рекомендаций по финансированию кампании, но у большинства заинтересованных сторон не было достаточно доверия в связи с надежностью отчетов о финансировании кампании, и ограниченная миссия наблюдения БДИПЧ выявила значительные несоответствия между реальными и отраженными в отчете затратами. В то же время мандат и возможности Службы государственного аудита в связи с эффективным надзором за единством финансирования избирательной кампании остаются ограниченными. Общая система государственного финансирования партий и кампаний, включая субсидируемую государством платную политическую рекламу, что непропорционально выгодно нескольким партиям, а также высокая грань пожертвований и расходов способствовала неравной электоральной конкуренции», - отмечается в документе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





