

Посольство США: Призываем все заинтересованные стороны добросовестно подключиться к процессу реформ

06.03.2021 17:59





Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии опубликовало заявление по итоговому отчету миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами в Грузии.



Как указано в заявлении, ОБСЕ подчеркивает необходимость продолжения в Грузии важных реформ с точки зрения финансирования избирательной кампании, состава избирательной администрации и разрешения споров.



«США разделяют эту обеспокоенность и призывает парламент, продолжить процесс широкого и инклюзивного обсуждения реформ, которые удовлетворят многолетним рекомендациям ОБСЕ / БДИПЧ. Эти важные реформы укрепят политический плюрализм и демократию, помогут Грузии достичь своих растущих целей в евроатлантической интеграции. Гражданское общество и оппозиция, включая оппозиционные партии, в настоящее время находящиеся вне парламента, имеют важные взгляды, которые должны быть учтены. Призываем все заинтересованные стороны добросовестно подключиться к процессу реформ, чтобы усилить парламент, а предстоящие выборы были более свободными и справедливыми», — говорится в заявлении американского диппредставительства.



Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 5 марта опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах 31 октября в Грузии.





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