

Турнава: Граждане из Центральной Азии смогут въехать в Грузию с ПЦР-тестом

06.03.2021 18:04





Как сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, граждане из государств Центральной Азии смогут въехать в Грузию на основании отрицательного ПЦР-теста.



Согласно постановлению правительства Грузии, граждане всех стран Центральноазиатского региона (Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан) смогут попасть в Грузию по воздуху только при предъявлении документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.



На 3-й день после пересечения границы Грузии они также обязаны провести ПЦР-исследование за свой счет.





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