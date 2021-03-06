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Турнава: Граждане из Центральной Азии смогут въехать в Грузию с ПЦР-тестом


06.03.2021   18:04


Как сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, граждане из государств Центральной Азии смогут въехать в Грузию на основании отрицательного ПЦР-теста.

Согласно постановлению правительства Грузии, граждане всех стран Центральноазиатского региона (Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан) смогут попасть в Грузию по воздуху только при предъявлении документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

На 3-й день после пересечения границы Грузии они также обязаны провести ПЦР-исследование за свой счет.

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