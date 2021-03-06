

Посол Франции надеется, что правящая в Грузии партия и оппозиция смогут договорится

06.03.2021 18:13





«Хорошо, что стороны смогли сесть вместе, и надеюсь, что люди, которые хотят лучшего для государства, найдут способ достичь соглашения и двигаться вперед», — сказал посол Франции в Грузии Диего Колас.



Французский дипломат отметил, что важно объединить усилия.



«Я считаю, что это было очень хорошо, что президент Европейского Совета Шарль Мишель посетил Грузию, и это был полезный визит. Это показало, что Европа заботится о Грузии и нас волнует демократическое развитием этой страны.

Сейчас идет процесс медиации. Очень хорошо, что политические партии смогли собраться вместе и представить предложения. Все стороны подтверждают свою позицию, что готовы работать на компромисс. Предложения и решения по выходу из положения, представленные многими организациями, объединяют множество идей, и я надеюсь, что те люди, которые хотят лучшего для государства, обязательно найдут способ, чтобы все пришли к согласию и двигались вперед.



В мире существует много проблем, и Грузии действительно необходимо вложить всю свою энергию в преодоление этих вызовов. Мы готовы поддержать Грузию на этом пути. Важно объединить усилия», — сказал Диего Колас.





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