

Бокерия: Демократическая оппозиция старается разрядить обстановку

06.03.2021 20:08





Если этот кризис продолжится, с точки зрения поддержки нашей страны наши друзья будут ограничены в возможности, пока у нас такая власть, пока она представляет нас на международной арене, все те возможности, которые имеет Грузия, не использованы или напротив, все угрозы возросли и растут с каждым днем в результате их политики и международной изоляции, - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия



По его словам, для разрядки кризиса со стороны власти необходимы минимальные разумные шаги, а «демократическая оппозиция старается» разрядить ситуацию теми шагами, которые изложены в 6 пунктах, составленных с участием Шарля Мишеля.



«Свободный мир поддерживает демократию в Грузии, суверенитет и безопасность нашей страны, неотъемлемой частью которой является демократия, которая сегодня в большой опасности из-за шагов режима Иванишвили. Исходя из этого, суверенитет всей страны находится под угрозой, и все эти призывы в разных формах, с разной интенсивностью являются поддержкой нашей страны и нашего общества. Всеми нашими коммуникациями за пределами страны мы пытаемся вынудить власть, чтобы то, с чем согласился премьер Гарибашвили во время пребывания здесь президента Мишеля, а затем, к сожалению, переиначил, чтобы следовал этому наиболее разумному пути для вывода страны из кризиса», - сказал Бокерия.



По его словам, если власть приедет в Брюссель представить отчет в рамках соглашения об ассоциации с пустыми руками в плане разрядки кризиса, это будет плохо для страны и губительно для власти.



«Любое продолжение этого кризиса рискованно для этой страны. Когда у страны такие вызовы, созданные этой властью, во всем - в безопасности, экономике, здравоохранении, и чем дольше продлится политический кризис, тем более пагубным будет для страны и отразится на судьбе не политиков, а обычных граждан», - сказал Бокерия.



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