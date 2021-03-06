

Омбудсмен сделала комментарий по поводу распространенной сегодня скандальной аудиозаписи

06.03.2021 21:47





После установления аутентичности и подлинность записей, может быть оценено, содержат ли записи информацию в связи с предполагаемыми преступными действиями, - так откликнулась Народный защитник Грузии Нино Ломджария на анонс программы, прошедший в эфире телекомпании «Пирвели».



Как пишет Ломджария на своей странице в Facebook, уже много лет общественность требует от правоохранительных органов своевременного и объективного расследования в связи с незаконными скрытыми записями.



«В течение лет в Грузии стало обычной практикой незаконное получение или фабрикация скрытых записей для морального уничтожения, дискредитации или нанесения ущерба деловой репутации политических оппонентов или нежелательных с другой стороны людей. Многие годы общественность безрезультатно требует своевременного и объективного расследования со стороны правоохранительных органов и возложения на соответствующих лиц ответственности. К сожалению, ни в одном подобном случае не было проведено эффективное расследование, что делает каждого члена сообщества еще более незащищенным он подобной незаконной и неприемлемой практики в будущем.



Следует подчеркнуть, что в сегодняшнем и других случаях только после эффективно проведенного расследования, после установления аутентичности и подлинность записей, может быть оценено, - содержат ли записи информацию в связи с предполагаемыми преступными действиями, что должно представлять предмет отдельного расследования», - заявляет Ломджария.



Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили (сын Бидзины Иванишвили) вместе с Ираклием Гарибашвили (премьер-министром Грузии в данный момент) из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.



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