

Гиги Угулава: Мерзкий человек, называемый премьер-министром, должен уйти в отставку

07.03.2021 11:40





Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава требует отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом Угулава пишет в соцсети.



«Пока будут внеочередные выборы, этот мерзкий человек, называемый премьер-министром, должен уйти в отставку», - пишет Гиги Угулава.



Это заявление Угулава сделал после сюжета, показанного в эфире «ТВ Пирвели».



Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, на которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.



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