

Удумашвили: Записи содержат признаки предположительного тяжелого преступления

07.03.2021 13:12





Записи содержат признаки предположительного тяжелого преступления, что необходимо срочно расследовать, до окончания же следствия все фигуранты, присутствующие в записях, должны покинуть должность, — считает представитель «Единого национального движения» Заал Удумашвили.



«Из этой записи мы узнали, что высшие должностные лица страны, в том числе премьер-министр, является главарем обыкновенной зондер-группировки, которая преследует и физически расправляется на улицах с нашими детьми, даже угрожая убить их, потому что им, оказывается, не нравятся их комментарии на «стене» у Беры. Вот такое сегодня у нас правительство, а потом весь день этих детей преследуют, а вечером отчитываются перед Берой о том, кого как наказали и кто сможет завтра пойти в школу, или не сможет. Речь идет о несовершеннолетних. Если бы мы жили в нормальной стране, то сегодня утром как премьер-министр, так и глава Специальной службы государственной охраны должны были написать заявления об отставке, а в прокуратуре уже должно было быть возбуждено дело», — сказал Удумашвили..



По его словам, у него нет надежды, что прокуратура начнет расследование этого дела.



«У меня нет надежды, что прокуратура начнет расследование по этому делу. Но если и начнется, то дело просто будет положено на полку. Однако, представьте себе, что даже в «Грузинской мечте» никто не отрицает аутентичность этой записи. Они говорят о каких-то датах, когда была сделана эта запись. Какое значение имеет, когда была сделана эта запись? Эта запись содержит признаки предположительного тяжелого преступления, что необходимо срочно расследовать. До завершения расследования все фигуранты этих записей должны покинуть должность», — сказал Заал Удумашвили.





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