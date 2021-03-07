

Посольство США призвало парламент Грузии к выполнению всех рекомендаций БДИПЧ

07.03.2021 16:55





США призывают парламент Грузии выполнить все рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и продолжать реформы для совершенствования избирательного законодательства. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Сегодня был обнародован итоговый отчет Ограниченной миссии по наблюдению за выборами (ОМНВ) Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по итогам последних парламентских выборов в Грузии.



«В отчете подчеркивается сохраняющаяся потребность в важных реформах, особенно в таких областях, как финансирование избирательных кампаний, состав избирательных администрации и разрешение споров. Соединенные Штаты разделяют эту озабоченность и настоятельно призывают парламент продолжить дискуссионный и инклюзивный процесс реформ, направленных на выполнение всех этих давних рекомендаций БДИПЧ», — говорится в заявлении посольства.



В дипломатическом представительстве добавили, что соответствующие реформы послужат укреплению политического плюрализма и демократии, а также помогут Грузии на ее пути в ЕС и НАТО.



«Гражданское общество и оппозиция, включая партии, которые в настоящее время находятся вне парламента, имеют важные перспективы, которые необходимо учитывать. Мы призываем все заинтересованные стороны добросовестно участвовать в процессе реформ, как для усиления парламента, так и для обеспечения того, чтобы будущие выборы были более свободными и справедливыми», — отмечено в заявлении.



По оценке международных наблюдателей, парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом соблюдались фундаментальные свободы. Одновременно они указали, что «широко распространенные обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством снизили доверие общества к некоторым аспектам процесса».



Среди главных рекомендаций БДИПЧ обеспечение более сбалансированного политического представительства в избирательных комиссиях, быстрое и эффективное расследование всех возможных фактов запугивания избирателей, совершенствование процедур рассмотрения жалоб, устранение недостатков и двусмысленности избирательного законодательства и так далее.



Большинство из этих рекомендаций были выданы властям Грузии в прошлые годы, в том числе по итогам президентских выборов в 2018 году.



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