

Капанадзе: Единственной правильной формой ответственности в этой ситуации будет назначение досрочных выборов

07.03.2021 17:13





Единственной правильной формой ответственности в этой ситуации будет назначение досрочных выборов, - об этом один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе пишет в социальной сети.



По его же словам, любой шаг властей углубляет существующий кризис.



«Элементарно. Лишь полностью обанкротившиеся и боящиеся народа власти могут не видеть в этой ситуации, что у них нет никакой легитимности, и их любой шаг лишь углубляет кризис», - пишет Капанадзе.



Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, согласно которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.



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