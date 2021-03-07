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Капанадзе: Единственной правильной формой ответственности в этой ситуации будет назначение досрочных выборов
07.03.2021 17:13
Единственной правильной формой ответственности в этой ситуации будет назначение досрочных выборов, - об этом один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе пишет в социальной сети.
По его же словам, любой шаг властей углубляет существующий кризис.
«Элементарно. Лишь полностью обанкротившиеся и боящиеся народа власти могут не видеть в этой ситуации, что у них нет никакой легитимности, и их любой шаг лишь углубляет кризис», - пишет Капанадзе.
Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, согласно которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.
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