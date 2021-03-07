

Окриашвили: Распространенные записи являются основанием для внеочередных выборов

07.03.2021 17:31





По заявлению лидера партии «Прогресс и свобода», в связи с записями, представленными в эфире «ТВ Пирвели» должно начаться расследование с подключением международных следственных институтов.



По его же оценке, эта запись еще раз подтверждает существование неформального правления в стране.



«Если ничего не говорить о фальсифицированных выборах с участием криминала, СГБ и полиции и отставке предыдущего премьера Георгия Гахария, который опротестовал именно насилие по политическим признакам и нападение на офис крупнейшей оппозиционной партии, только эти записи являются основанием для внеочередных выборов. Уже не время плебисцита в стране, требуем незамедлительного проведения внеочередных выборов!», - говорится распространенном заявлении Кахи Окриашвили.



Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, согласно которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.



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