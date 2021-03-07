

В парламенте заслушают министров по делу о строительстве Намахвани ГЭС

07.03.2021 17:41





В связи со строительством гидроэлектростанций в Рача-Лечхуми на совместном заседании комитетов по отраслевой экономике и экономической политике и по защите окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии заслушают министров.



Объединенное заседание двух комитетов, на которое приглашены министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, пройдет 9 марта.



С требованием прекратить строительство ГЭС на реке Риони в парламент представлена петиция с подписями 10 135 граждан. Как заявляют авторы петиции, ущелье Риони в опасности и строительство каскадов Они и Намахвани таит в себе угрозу не только для ущелья Риони и природы, а и для населения Рачи, Лечхуми и Кутаиси. В петиции говориться, что ни в онском, ни в намахванском проектах должным образом не изучены и проигнорированы сейсмические риски.



Авторы петиции требуют обнародования договоров, связанных с гидроэлектростанциями.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





