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Деканоидзе: Должны быть проведены внеочередные выборы, уже нет речи о плебисците
07.03.2021 17:44
Должны быть внеочередные выборы! Уже нет речи и о плебисците. У криминального правления нет и морального права говорить об ожидании какого-то компромисса, - об этом заявила одна из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе в беседе с «IPN».
По ее же словам, после таких записей, которые были распространены в эфире «ТВ Пирвели», в нормальной стране власти подали бы прямо в отставку.
«Говорить со стороны Мдинарадзе о каком-то компромиссе, мягко говоря, глупость. Должны быть внеочередные выборы! Уже нет речи и о плебисците, а в результате этих внеочередных выборов должно уйти это криминальное правление из власти – вот в этом заключается как наш план, так и 6-пунктгого рамочного соглашения. У криминального правления нет и морального права говорить об ожидании какого-то компромисса и в целом очень неловко, когда после таких тяжелых событий от имени большинства говорит всё оправдывающий г-н Мдинарадзе», - заявила Деканоидзе.
Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, согласно которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.
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