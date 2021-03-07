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Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти женщины после прививки


07.03.2021   18:51


Правительство Австрии приняло решение приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Вакцинация приостановлена из-за расследования смерти пациента после прививки.

Об этом сообщает федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии, информирует РБК-Украина.

"BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия", - говорится в сообщении.Данную информацию подтверждает News Break.

Уточняется, что 49-летняя женщина скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови.

У еще одной пациентки, 35-летней женщины, развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она находится в процессе выздоровления.

При этом в BASG подчеркнули, что сейчас нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией, однако в качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.

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