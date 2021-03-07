

Бурджанадзе: У страны премьер-министр, которому дает указания мальчишка

07.03.2021 20:09





«В принципе, нас не удивило то, что мы услышали. Однако самой большой проблемой является то, что сегодня в стране нет такого ведомства, в которое придешь и скажешь – расследуйте», - об этом заявила лидер оппозиционной партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, комментируя опубликованные накануне скандальные аудиозаписи.



По ее словам, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в полном подчинении и им управляет семья Иванишвили.



«Самой большой катастрофой является то, что у страны есть премьер-министр, которому мальчишка указывает, что ему делать. А главное, «Грузинская мечта» говорит не то, что такого нет или такого не может быть… они говорят, что это десятилетней давности, что вообще не имеет значения», - заявила Нино Бурджанадзе.





По информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, согласно которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили (сын Бидзины Иванишвили) вместе с Ираклием Гарибашвили (в настоящее время премьер-министром Грузии) из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.



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