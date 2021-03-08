

Скандал вокруг сына Иванишвили – НПО требуют разъяснений премьера Грузии

08.03.2021 11:01





15 авторитетных неправительственных организаций призвали премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили незамедлительно сделать разъяснения по поводу скандальных аудиозаписей, распространенных телекомпанией «Пирвели», и дать четкие ответы на вопросы относительно их подлинности.



Публикация аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили — 27-летнего сына основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, вызвали громкий скандал. Оппозиция требует расследования вероятных преступных фактов, упомянутых в сюжете «Пирвели». Оппоненты властей считают, что Гарибашвили должен уйти в отставку.



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Как указывают НПО, запись свидетельствует, что молодые люди, в том числе несовершеннолетние, подвергались преследованиям и угрозам из-за своих взглядов, выраженных в социальных сетях.



«Мы не знаем, достоверна ли опубликованная запись, однако здесь содержатся признаки нескольких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Грузии…



Одним из предполагаемых участников распространенной записи является действующий премьер-министр, который несет не только юридическую, но и политическую ответственность. Если запись подлинная, обязательно должен быть поднят вопрос о его политической ответственности.



В то же время невообразимо, чтобы действия, предпринятые правоохранительными органами, заслужили общественное доверие, пока лица, фигурирующие в записи и способные повлиять на процесс расследования, остаются у власти. На этом этапе критически важно немедленно ответить на вопросы о подлинности записи», — говорится в совместном заявлении НПО.



Авторы обращения призывают парламент Грузии потребовать разъяснений от премьера, используя существующие инструменты, предоставленные конституцией Грузии и регламентом.



По мнению НПО, записи должны стать предметом обсуждения в законодательном органе.



Также неправительственный сектор призывает правоохранительные органы принять соответствующие экспертные и другие следственные меры для проверки подлинности записи.



«Чтобы обеспечить доверие общества, этот процесс должен осуществляться своевременно, эффективно и прозрачно. Необходимо обеспечить участие независимых наблюдателей/экспертов и предпринять все шаги, необходимые для повышения достоверности расследования», — говорится в заявлении.



Под обращением подписались: «Институт развития свободы информации» (IDFI); Transparency International – Georgia (TI); «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ); Грузинская демократическая инициатива (GDI); «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED); «Общество и банки»; «Зеленая альтернатива»; Атлантический совет Грузии; «Мировой опыт для Грузии» (WEG); центр «Эмпатия»; Фонд «Открытое общество Грузии» (OSGF); «Грузинский медиаклуб»; «Альянс вещателей»; Ассоциация региональной медиа Грузии (GRMA); «Ассоциация реформ Грузии» (GRASS); Центр исследования экономической политики (EPRC).



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