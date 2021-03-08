

Гамкрелидзе: Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса к 22 марта

08.03.2021 11:03





К 22 марта Грузия получит 29 250 доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом заявил сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



«Мы получили подтвержденную информацию как в письменной форме, так и два дня назад во время телевключения с компанией Pfizer», — заявил Гамкрелидзе.



По его словам, примерно в это же время в Грузию должна прибыть первая партия вакцины AstraZeneca – около 43 тысяч доз. Всего посредством платформы COVAX стране должны предоставить 129 тысяч доз препарата этой компании.



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Гамкрелидзе также сообщил, что Грузия рассчитывает закупить 1 миллион доз вакцины, созданной американским фармацевтическим концерном Novavax. Скорее всего, вакцина Novavax будет одобрена для использования в США уже в мае. Несмотря на то, что испытания пока не завершены, за препаратом уже выстроилась очередь. Европейская Комиссия хочет приобрести до 200 миллионов доз, Великобритания заказала 60 миллионов доз.



«Мы ведем переговоры уже несколько недель. Было письмо от нашего правительства, а также ответ, что они согласны подписать контракт, в котором говорилось о миллионе доз. Я думаю, что контракт придет через неделю и будут переведены деньги на покупку миллиона доз, но это будет конец июня, начало июля. Мы заранее бронируем миллион доз», — сказал Гамкрелидзе.



Посредством COVAX до конца 2021 года Грузия должна получить 700 тысяч доз вакцин, за которые уже заплачено 5,3 миллиона долларов. Этого количества должно быть достаточно для вакцинации 20% населения страны.



Согласно национальному плану вакцинации, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).



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