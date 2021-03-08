

Васил Маглаперидзе покидает должность заместителя председателя «Грузинской мечты»

08.03.2021 11:16





Васил Маглаперидзе покидает должность заместителя председателя «Грузинской мечты». Как пишет Маглаперидзе в соцсети, это решение связано с ухудшением состояния здоровья, а «политические вкусы и взгляды у него не меняются».



«Все-таки, на всякий случай, чтобы не появились какие-то глупые версии, поскольку из-за ухудшения состояния здоровья я не смогу публично общаться, я покидаю свою должность в партии. Политические взгляды и вкусы у меня не меняются. Если станет нужно, чтобы пропуски мне посчитали по уважительной причине, я представлю и справку!» - пишет Маглаперидзе.



Для справки, Васил Маглаперидзе, был утвержден на должности заместителя председателя «Грузинской мечты – Демократической Грузии» на съезде партии в январе текущего года.



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