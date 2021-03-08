

За последние сутки в Грузии от коронавируса умерли 15 пациентов

08.03.2021 12:04





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 15 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3591 человек.



При этом сегодня выявлено 147 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 193 пациента.



Напомним, вчера, 7 марта, коронавирус подтвердился у 234 человек в Грузии, 349 пациентов выздоровели, девять умерли.





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