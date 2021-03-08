

Члены «Лело» требуют от прокуратуры начать следствие по делу о распространенных аудиозаписях

08.03.2021 12:57





Члены «Лело» Каха Кожоридзе, Торнике Арткмеладзе, Леван Самушия и другие, внесли в прокуратуру официальное заявление и потребовали начать расследование в связи со скрытыми аудиозаписями, представленными в эфире «ТВ Пирвели» 6 марта.



По заявлению одного из лидеров «Лело» Кахи Кожоридзе, если прокуратура не начнет расследование – это напрямую означает объявление неподчинения законодательству Грузии и повиновение правящей партии.



«Сегодня мы, члены «Лело» и юристы пришли сюда, чтобы напомнить прокуратуре ее обязанности. В Уголовно-процессуальном кодексе прямо написано, что в случае распространения в медиа информации, содержащей признаки преступления, напрямую порождает обязанность прокуратуры начать расследование. Мы, как юристы говорим, что если прокуратура не начнет расследование – это напрямую означает объявление неподчинения законодательству Грузии и повиновение правящей партии. Партия неправомочна устанавливать факты преступления, это должна устанавливать прокуратура», - отметил Каха Кожоридзе.



Для справки, по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, согласно которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.



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