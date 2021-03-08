

Маглаперидзе объяснил отставку с должности зампреда «Грузинской мечты» состоянием здоровья

08.03.2021 14:27





Бывший глава Общественного телевидения Грузии Васил Маглаперидзе покидает занятый им два месяца назад пост заместителя председателя партии «Грузинская мечта».



На собственной странице в фейсбуке Маглаперидзе пояснил, что принял такое решение из-за проблем со здоровьем и заверил, что его политические взгляды не изменились.



«На всякий случай, чтобы не возникли какие-то глупые версии: я покидаю политический пост из-за состояния здоровья. Определенное время я не смогу вести активную деятельность, а так мои предпочтения и взгляды не меняются», — написал Маглаперидзе.



Бывший глава гостелеканала подчеркнул, что готов представить справку в доказательство того, что ему пришлось пропустить рабочие дни по уважительной причине.



В начале года миллиардер Бидзина Иванишвили – основатель и председатель партии «Грузинская мечта», заявил, что уход из политики. В январе партия провела первый съезд без Иванишвили, новым председателем партии был избран бывший спикер Ираклий Кобахидзе. На съезде также было озвучено, что в «Грузинской мечте» появилась должность заместителя председателя партии и им стал бывший глава Общественного вещателя Васил Маглаперидзе.



Васил Маглаперидзе занимал должность гендиректора ОВГ с января 2017 года по 18 августа 2020 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, связав это с предстоящими выборами в парламент.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





