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Маглаперидзе объяснил отставку с должности зампреда «Грузинской мечты» состоянием здоровья


08.03.2021   14:27


Бывший глава Общественного телевидения Грузии Васил Маглаперидзе покидает занятый им два месяца назад пост заместителя председателя партии «Грузинская мечта».

На собственной странице в фейсбуке Маглаперидзе пояснил, что принял такое решение из-за проблем со здоровьем и заверил, что его политические взгляды не изменились.

«На всякий случай, чтобы не возникли какие-то глупые версии: я покидаю политический пост из-за состояния здоровья. Определенное время я не смогу вести активную деятельность, а так мои предпочтения и взгляды не меняются», — написал Маглаперидзе.

Бывший глава гостелеканала подчеркнул, что готов представить справку в доказательство того, что ему пришлось пропустить рабочие дни по уважительной причине.

В начале года миллиардер Бидзина Иванишвили – основатель и председатель партии «Грузинская мечта», заявил, что уход из политики. В январе партия провела первый съезд без Иванишвили, новым председателем партии был избран бывший спикер Ираклий Кобахидзе. На съезде также было озвучено, что в «Грузинской мечте» появилась должность заместителя председателя партии и им стал бывший глава Общественного вещателя Васил Маглаперидзе.

Васил Маглаперидзе занимал должность гендиректора ОВГ с января 2017 года по 18 августа 2020 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, связав это с предстоящими выборами в парламент.

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