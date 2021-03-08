

В офисе Лейбористской партии проходит очередная встреча лидеров оппозиции

08.03.2021 14:36





В офисе Лейбористской партии Грузии проходит очередная встреча лидеров оппозиции. Как заявили представители оппозиционных партий перед началом встречи, главный вопрос, который они сегодня будут обсуждать, это то, как будут продолжаться переговоры между оппозицией и властями.



«Мы ни в коем случае не дадим властям возможность сорвать переговоры и потом обвинить в этом нас. Разумеется, переговоры должны вестись со всеми, в том числе и с врагами, однако было бы логичным, если Гарибашвили в этой обстановке будет заменен. Его нахождение за столом переговоров изначально же было непонятно. Ираклия Гарибашвили должен сменить Талаквадзе.



Гарибашвили второй день молчит после этих записей, что были опубликованы. Общество заслуживает того, чтобы, ложны или правдивы эти записи, премьер объяснил, в чем тут дело», - заявила Бурджанадзе.



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