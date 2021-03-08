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ЕНД требует освобождения Ники Мелия
08.03.2021 14:36
Как заявила представитель «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе, политический кризис должен разрядиться, так как они взяли на себя ответственность перед гражданами и международным сообществом.
«Я хочу подчеркнуть, что позиция «Единого национального движения» состоит в том, что политический кризис необходимо разрядить, потому что мы несем ответственность перед нашими гражданами и международным сообществом. Соответственно, в любом случае, после освобождения Ники Мелия, политзаключенных и внеочередных выборов мы будем говорить о мирной передаче власти.
Что касается разговора с Гарибашвили, я уверена, что международное сообщество обратило внимание на очень тяжелый факт, который имел место в сюжете «ТВ Пирвели». Поэтому, им не должно составит труда послать на переговоры другого человека. В целом, хочу сказать, что досрочные выборы — это самое главное в рамочном соглашении, которое оставил Шарль Мишель, но наша позиция ясна, в любом случае за столом переговоров должен сидеть наш председатель Ника Мелия, находящийся в заключении», — заявила Хатия Деканоидзе.
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