

Элене Хоштария учредила новое политическое движение

08.03.2021 14:48





Элене Хоштария основала политическое движение «Дроа» (Пора!), что в переводе с грузинского можно интерпритировать как — «время пришло». Новое движение будет преобразовано в партию к следующим выборам.



Политик опубликовала обращение, в котором заявила, что собирается обличать коррумпированных чиновников, насильников, фальсификаторов выборов, воров, членов кланов, непотизм, связи с Россией и все виды несправедливости.



«Мы теряем государственные институты. Для нас не существует суда, где можно было бы защитить себя. Прокуратура выполняет желания Иванишвили. Полиция получает политические задания. Служба государственной безопасности занята шантажом и контролем людей. Парламент это собрание 96 субъектов для восхваления одного человека. Самое большое зло это безнадежность.



Государственная пропаганда постоянно пытается убедить, что коррупция, бедность, бесперспективность и оккупация наше естественное положение, судьба. Конечно же, это не так и мы должны это поменять своими усилиями, последовательно и четким планом. Настало время показать властям, что мы видим, что происходит и не будем с этим мириться», — сказала она.



«Вы можете защищать свои права, права своей семьи, деревни, города, района. Вы не будете одни. Мы не оставим человека, борющегося с несправедливостью в одиночестве», — заявила политик.



В беседе с Netgazeti Хоштария отметила, что движение будет представлено на нескольких интернет-платформах.



«На Youtube-канале будут регулярные обращения, обличающие несправедливость видео, продвижение интересов групп людей как из регионов, так и из Тбилиси. Это одна из платформ, их будет еще несколько. В конце марта будет представлена команда», — сказала она.



Напомним, что ранее Хоштария была членом «Европейской Грузии». Она покинула партию в декабре 2020 года.





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