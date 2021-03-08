

На референдуме в Швейцарии проголосовали за запрет паранджи

08.03.2021 15:05





Большинство жителей Швейцарии на референдуме проголосовали за запрет на полное закрытие лица в общественных местах. После официального принятия закона, в стране больше нельзя будет носить женскую мусульманскую одежду, скрывающую лицо, в том числе паранджу и никаб.



Принятие закона поддержали 51,2% участников референдума, против проголосовало 48,8%. Голосование было проведено по инициативе правой Швейцарской народной партии, которая вела агитацию под лозунгом «Нет экстремизму».



Уолтер Вобман, член партии, инициировавшей референдум, заявил перед голосованием, что исламская одежда является «символом крайнего политического ислама, которому нет места в Швейцарии».



Предложение, вынесенное на воскресный референдум, не упоминало напрямую ислам, а также было направлено на то, чтобы помешать агрессивным уличным протестующим носить маски. Однако это голосование широко называлось «запретом паранджи».



Одна из крупнейших мусульманских организаций Швейцарии, Центральный совет мусульман, назвала голосование «черным днем», заявив, что это решение «посылает мусульманскому меньшинству ясный сигнал о его изоляции».



Правительство Швейцарии не согласилось с инициативой, заявив, что женщин не государство должно диктовать женщинам, что носить, а что нет.



Amnesty International выступила против предложенного запрета, назвав его «опасной политикой, нарушающей права женщин, в том числе на свободу выражения мнений и религии».

Эксперты говорят, что это решение имеет скорее символическое, чем практическое значение.





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