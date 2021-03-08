

Представительство ЕС проведет кампанию «Сильные женщины — сильная Грузия»

08.03.2021 15:17





По случаю празднования Международного женского дня представительство ЕС в Грузии проведет информационную кампанию «Сильные женщины — сильная Грузия».



Кампания будет проводиться через социальные сети и продлится весь март. Ее цель подчеркнуть важную роль, которую женщины играют в Грузии, а также осветить проблемы, с которыми они продолжают сталкиваться. По словам представительства ЕС, кампания представит общественности женщин-лидеров, покажет, как женщины справляются с негативными последствиями COVID-19, и будет освещать имеющиеся проблемы.



«Я живу в этой стране уже два с половиной года и до сих пор очень впечатлён выдающейся работой, проделанной женщинами-профессионалами, будь то женщины-предприниматели, журналисты, генеральные директора, общественные лидеры или политики, как в больших городах, так и в сельской местности. Женщины создают новые рабочие места, помогают уязвимым группам или работают над улучшением условий в своих общинах, не говоря уже о гораздо менее важной работе, которую многие женщины выполняют дома по уходу за детьми или престарелыми», — сказал представитель ЕС в Грузии Карл Хартцель.



Посол отмечает, что женщины зарабатывают меньше мужчин, и менее половины женщин работают вне дома.



«Мы не должны забывать, что многие женщины уязвимы для дискриминации или, что еще хуже, гендерного насилия, что недопустимо. В целом Грузия движется к гендерному равенству, но предстоит еще долгий путь. Моя идея проста — страна будет сильной только тогда, когда каждому будет предоставлена ​​равная возможность максимально использовать свой потенциал. Пришло время работать над преодолением барьеров, которые не позволяют девушкам и женщинам вносить полноценный вклад в развитие Грузии».





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