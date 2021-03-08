

Оппозиция: Мы не позволим «Грузинской мечте» сорвать переговоры

08.03.2021 17:11





В офисе «Лейбористкой партии» завершилась встреча лидеров оппозиционных политических объединений.

Политики обсудили форму продолжения переговоров между оппозицией и властью.



После встречи лидеры прокомментировали ситуацию и заявили, что не позволят правящей команде сорвать переговоры, поэтому не намерены выдвигать какие-либо новые условия.



«Мы не дадим «Мечте» повода сорвать переговоры, мы не будем выдвигать никакие другие условия», - сказал член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По словам лидера «Лело» Сабы Буадзе, их позиция неизменна и они не сядут за стол переговоров с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, однако важно, чтобы эти обсуждение всех вопросов продолжилось.



Как пояснил Буадзе, оппозиция надеется, что вместо Гарибашвили за стол сядет кто-то другой.





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