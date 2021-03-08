

Мдинарадзе: Через несколько дней мы сядем за стол переговоров

08.03.2021 21:18





Мы все-таки думаем, что достигнем соглашения, поскольку, когда стороны садятся за стол переговоров, им приходится искать компромиссные предложения», - об этом заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его словам, гарантией продолжения переговоров является то, что медиатором переговоров является президент Европейского совета Шарль Мишель.



«Думаю, через несколько дней, при всех вариантах, мы сядем за стол переговоров, и одной из гарантий этого является то, что Шарль Мишель – глава Европейского совета взял на себя медиацию в связи с этим вопросом, и в любом случае, сколько бы они не представляли и не использовали в качестве повода для ухода со стола переговоров записи с вырезанными и вставленными словами, которые были добыты и смонтированы Департаментом конституционной безопасности (ДКБ) в 2010-11 годах, мы в любом варианте, в течение этих нескольких дней сядем за стол переговоров. Гарантией этого, на мой взгляд, является, в том числе такая персона, как Шарль Мишель.



Исходя из этого, мы все-таки думаем, что достигнем соглашения, поскольку, когда стороны садятся за стол переговоров, им приходится искать компромиссные предложения. Это я говорю не только об оппозиции, я говорю и о нас, и мы уже представили за столом переговоров не одно компромиссное предложение. Мы готовы продолжать переговоры, и у этого нет альтернативы», - заявил Мдинарадзе.



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