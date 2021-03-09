

Шарль Мишель отправляет личного представителя в Грузию для участия в политическом диалоге при поддержке ЕС

09.03.2021 11:54





Президент Европейского совета Шарль Мишель направляет личного представителя в Грузию для участия в политическом диалоге при поддержке ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Евросоюза.



Кристиан Дэниелсон получил мандат личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля по согласованию с верховным комиссаром Жозепом Боррелем.



В заявлении Европейского совета отмечается, что Кристиан Дэниелсон прибудет в Грузию в ближайшее время и проведет переговоры с заинтересованными в диалоге сторонами. Как отмечается в заявлении, Дэниелсон будет тесно сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для решения политической напряженности в стране.



«‎Президент Мишель и Верховный представитель Боррель призывают всех политических акторов в Грузии в полной мере участвовать в конструктивном диалоге для достижения выгодных для всех сторон результатов, что входит в интересы демократической, стабильной и ориентированной на реформы Грузии, чтобы страна могла успешно продвигаться вперед по своему проевропейскому пути», — говорится в заявлении.



Что касается Кристиана Дэниелсона, то он в настоящее время является главой представительства Еврокомиссии в Швеции, ранее работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генерального секретаря Европейской комиссии. В 2013 году Дэниелсон стал Генеральным директором по вопросам расширения, а с 2015 года — Генеральным директором по переговорам о соседстве и расширении.



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