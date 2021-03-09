

Два человека из пострадавших в Мартвильской и Чкондидской епархиии получили сотрясение мозга и переломы

09.03.2021 12:02





Двое представителей СМИ, пострадавших во время инцидента в Мартвильской и Чкондидской епархиии, были доставлены в Зугдидскую больницу.



Как сообщил журналистам дежурный врач Леван Кобалия, у обоих пострадавших сотрясения мозга. В то же время у журналиста «Пост ТВ» Иосеба Хоперия перелом четвертого позвонка, и его доставили в Тбилиси. У журналиста «ТВ Пирвели» Папуны Шушания перелом лодыжки. По словам врача, Шушания не остался в поликлинике на лечение и был выписан домой.



Что касается еще четырех представителей СМИ, то один из них, оператор «Рустави-2», получил травму плеча. У трех операторов сотрясения мозга, ушибы и царапины.



Во время противостояния в Мартвильской и Чкондидской епархиии пострадали несколько человек, в том числе представители СМИ. Поводом для разногласий между представителями епархии и частью прихода стало лишение новоназначенным митрополитом в епархии сана двух священнослужителей, Константина Габисония и Петре Гудушаури. Во время столкновения на втором этаже епархии обрушились деревянные перила, в результате чего несколько человек упали с балкона. Часть прихода в Мартвильской и Чкондидской епархиии требует, чтобы новоназначенный митрополит Степане немедленно покинул епархию.



МВД начало расследование инцидента в епархии.



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