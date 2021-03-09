

Партия «Мокалакееби» требует создания временной комиссии по расследованию скрытых записей

09.03.2021 12:11





Партия «Мокалакееби» требует создания временной комиссии по расследованию скрытых записей.



По словам лидера партии Алеко Элисашвили, прошло несколько дней, а до сих пор нет ответа на такие вопросы, как — является ли подлинной эта запись.



«Мы услышали шокирующие записи. Прошло несколько дней, а у нас нет ответов на основные вопросы — достоверны ли записи, занимали ли люди, говорящие в записях, высокую должность в момент записи и, соответственно, использовали ли они государственные механизмы для давления на людей. Это самые важные вопросы, на которые следствие должно иметь ответ. Если бы мы были нормальной страной, расследование бы уже началось. Вместо этого мы видим политические инсинуации и обсуждения в различных студиях. Это политическое гадание, вместо того, чтобы иметь от следствия четкие ответы», — заявил Элисашвили.



По его словам, прокуратура даже может начать расследование, но «доверие к нему по объективным причинам ниже нуля».



«Прежде всего, «Грузинская мечта» должна быть заинтересована в том, чтобы ответить на все вопросы в рамках следственной комиссии. Мы обращаемся к оппозиции с просьбой помочь нам реализовать эту инициативу, потому что у нас всего два места в парламенте, и по регламенту 30 голосов достаточно, чтобы инициировать вопрос, и 50 голосов достаточно, чтобы принять решение о создании комиссии» — заявил Элисашвили.



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