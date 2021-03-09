

Евросоюз назвал Германию главной целью Москвы в кампаниях по дезинформации

09.03.2021 12:28





Германия в сравнении с другими странами Евросоюза чаще всего становится объектом кампаний по дезинформации со стороны России, говорится в обнародованном 9 марта отчёте Европейской службы внешних связей.



"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем ФРГ", - подчёркивают в Брюсселе. В докладе внешнеполитической службы ЕС также отмечается, что "систематические кампании" запускаются на политическом уровне и через средства массовой информации.



Как следует из документа, в базе данных "ЕС vs.Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков, передаёт агентство DPA. "Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада.



Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что своими действиями Россия пытается очернить демократию Евросоюза.



Выход отчёта Европейской службы внешних связей совпал с выдвинутыми в США обвинениями в адрес Москвы по поводу, как утверждается, скоординированных усилий, направленных на подрыв репутации разработанных на Западе вакцин против коронавируса. "Весьма очевидно, что Россия прибегает к своим старым трюкам, и тем самым подвергает людей потенциальному риску, распространяя дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день", - заявил 8 марта официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





