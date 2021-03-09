|
|
|
Отчет службы госконтроля об эффективности предотвращения лесных пожаров
09.03.2021 12:40
Служба государственного контроля опубликовала отчет о проверке эффективности управления и предотвращения лесных пожаров.
В документе, охватывающем период 2017-2019 гг., говорится, что для 73% районов, находящихся в ведении Лесного агентства нет разработанных планов по управлению и предотвращению лесных пожаров. На территориях, для которых эти планы существуют , противопожарные мероприятия не проводились. Служба государственного контроля сообщает о нехватке персонала и оборудования.
Недостатки противопожарных мероприятий
Согласно отчету аудита, первым шагом в оценке риска и риска лесных пожаров является регистрация лесного фонда и разработка планов управления, в ходе которых, по мнению ведомства, леса делятся на классы пожароопасности. После чего составляется план по соответствующим мероприятиям по тушению пожара.
Согласно результатам аудита, Агентство охраняемых территорий частично обеспечило подготовку и реализацию планов. Однако, планы управления не были разработаны для 32 участков (73%) лесного фонда, находящегося в ведении Национального лесного агентства LEPL. Однако противопожарные мероприятия не проводились на территориях, для которых разработаны соответствующие планы.
«Помимо вышеперечисленного, процесс составления плана также имеет недостатки. В частности, отсутствуют стандарты и критерии устройства пожарных резервуаров, взлетно-посадочных полос для вертолетов, минерализованных полос и противопожарных путей, которые должны разрабатываться и утверждаться всеми заинтересованными ведомствами, особенно при активном сотрудничестве с МЧС.
Непродуктивность существующей модели
Еще один вопрос, на который обращено внимание в аудиторском отчете, — это охрана лесных ресурсов.
В связи с этим аудит отмечает, что незаконное использование лесных ресурсов оказывает негативное влияние на возникновение пожаров, поскольку отходы, оставшиеся в результате незаконной вырубки становятся легко воспламеняющимся материалом.
В сообщении говорится, что лесничие «Лесного агентства» сыграли важную роль в предотвращении незаконного лесопользования, с одной стороны, и в тушении небольших пожаров на земле или своевременном обнаружении инцидентов, тем самым снижая риск крупных небольших пожаров.
Однако, с 25 января 2019 года в законодательство внесены существенные изменения в части физической защиты лесов. В частности, по результатам проверки, упомянутая функция Лесного агентства была снята, в связи с чем упразднена должность лесничьего. Поэтому в штат лесного хозяйства значительно сократился, за счет тех сотрудников, которые имели возможность не допускать незаконных рубок прямо в лесу, а также своевременно обнаруживать лесные пожары и локализовать их.
«Вышеупомянутое изменение в грузинском законодательстве должно было логически привести к увеличению количества незаконных вырубок леса и экологических нарушений, хотя в 2019 году показатель в этой сфере значительно снизился (на 58%) по сравнению с предыдущими годами», — указано в отчете.
Недостатки мероприятий по обеспечению готовности к лесным пожарам
Проверка показала, что критерии для оснащения работников лесного хозяйства противопожарным оборудованием не установлены. В результате инвентаризация распределяется неравномерно как по пожароопасным регионам, так и по лесным площадям.
Согласно результатам аудита, по сравнению с другими странами, количество пожарных в Грузии невелико, что, согласно результатам аудита, связано с тем, что на данном этапе создается система волонтеров.
В дополнение к вышесказанному, аудит отмечает, что имеющиеся ресурсы пожарных неравномерно распределяются по регионам и муниципальным образованиям. Как мы читаем в отчете, одной из основных причин этих недостатков является отсутствие критериев распределения ресурсов.
В отчете говорится, что в Аджарии, где количество пожаров относительно невелико, пожарных машин больше, чем в Кахетинском регионе, где количество пожаров почти в 3 раза больше.
В документе указано, что в настоящее время только 20% пожарных прошли программу базового специального профессионального образования (курс комплексной подготовки).
Готовность лесных пожарных машин
При неравномерном распределении в отчете указано, что техническое состояние пожарных машин неудовлетворительное.
В частности, по данным аудита, только 25% из перечисленных автомобилей полностью исправны, а 21% находятся в плохом состоянии.
Кроме того, ревизия отмечает, что Служба управления чрезвычайными ситуациями не имеет вертолетов, и при необходимости вертолеты пограничной полиции в основном используются в процессе тушения пожаров.
Законодательные пробелы и неприемлемые законодательные акты
Проверка также показала, что, несмотря на значительные изменения в законодательстве, утвержденный в 2015 году Национальный план гражданской безопасности не обновлялся.
Это обстоятельство удлиняет время, усложняет его, а в некоторых случаях делает невозможным планирование и реализацию необходимых мер и мероприятий », — говорится в сообщении.
Рекомендации
Для совершенствования мероприятий по профилактике лесных пожаров органам управления лесным хозяйством необходимо:
Своевременная разработка соответствующих планов (планов лесоустройства и лесоустройства) и организация противопожарных мероприятий для выявленных зон риска;
По согласованию со Службой по чрезвычайным ситуациям и другими заинтересованными сторонами определить критерии выбора мероприятий по предотвращению лесных пожаров и учесть в процессе соответствующие аспекты — пожарная опасность, региональные особенности, другие характеристики
Разработать критерии выбора и распределения противопожарного оборудования, методологию, а также повысить доступность основного оборудования.
Министерству охраны окружающей среды и Национальному лесному агентству:
Для предотвращения лесных пожаров важно, чтобы Министерство обсудило с Агентством необходимость системы лесной охраны, их оптимальное количество и региональное распределение. В этом процессе Агентству важно применять передовую международную практику.
Службе экстренного реагирования:
Для эффективного управления мерами по предотвращению лесных пожаров важно, чтобы Служба инициировала соответствующие изменения в законодательстве, чтобы определить и указать соответствующие механизмы контроля / мониторинга, с помощью которых можно периодически отслеживать, оценивать и давать необходимые рекомендации по мерам, планируемым и реализуемым управлением лесного хозяйства.
Для эффективности мер готовности важно, чтобы служба обеспечила:
Разработку и внедрение критерии оптимального распределения пожарных и пожарных по регионам и муниципальным образованиям;
Усиление и совершенствование волонтерской деятельности пожарных;
В целях усиления авиационных возможностей изучить техническую базу различных госструктур и инициировать вопрос о возможности оснащения службы вертолетом с привлечением министерства.
Чтобы активировать превентивные меры, Службе управления чрезвычайными ситуациями важно обеспечить инвентаризацию / приоритизацию нормативных и законодательных актов в области управления чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями и ускорить существующие процессы в этом направлении посредством инициатив.
Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии:
В целях предотвращения лесных пожаров совместно с соответствующими ведомствами (Национальное агентство лесного хозяйства / Агентство охраняемых территорий) инициировать вопрос об ужесточении мер наказания, связанных с возникновением пожаров.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна