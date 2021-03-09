

Отчет службы госконтроля об эффективности предотвращения лесных пожаров

09.03.2021 12:40





Служба государственного контроля опубликовала отчет о проверке эффективности управления и предотвращения лесных пожаров.



В документе, охватывающем период 2017-2019 гг., говорится, что для 73% районов, находящихся в ведении Лесного агентства нет разработанных планов по управлению и предотвращению лесных пожаров. На территориях, для которых эти планы существуют , противопожарные мероприятия не проводились. Служба государственного контроля сообщает о нехватке персонала и оборудования.



Недостатки противопожарных мероприятий



Согласно отчету аудита, первым шагом в оценке риска и риска лесных пожаров является регистрация лесного фонда и разработка планов управления, в ходе которых, по мнению ведомства, леса делятся на классы пожароопасности. После чего составляется план по соответствующим мероприятиям по тушению пожара.



Согласно результатам аудита, Агентство охраняемых территорий частично обеспечило подготовку и реализацию планов. Однако, планы управления не были разработаны для 32 участков (73%) лесного фонда, находящегося в ведении Национального лесного агентства LEPL. Однако противопожарные мероприятия не проводились на территориях, для которых разработаны соответствующие планы.



«Помимо вышеперечисленного, процесс составления плана также имеет недостатки. В частности, отсутствуют стандарты и критерии устройства пожарных резервуаров, взлетно-посадочных полос для вертолетов, минерализованных полос и противопожарных путей, которые должны разрабатываться и утверждаться всеми заинтересованными ведомствами, особенно при активном сотрудничестве с МЧС.



Непродуктивность существующей модели



Еще один вопрос, на который обращено внимание в аудиторском отчете, — это охрана лесных ресурсов.



В связи с этим аудит отмечает, что незаконное использование лесных ресурсов оказывает негативное влияние на возникновение пожаров, поскольку отходы, оставшиеся в результате незаконной вырубки становятся легко воспламеняющимся материалом.



В сообщении говорится, что лесничие «Лесного агентства» сыграли важную роль в предотвращении незаконного лесопользования, с одной стороны, и в тушении небольших пожаров на земле или своевременном обнаружении инцидентов, тем самым снижая риск крупных небольших пожаров.



Однако, с 25 января 2019 года в законодательство внесены существенные изменения в части физической защиты лесов. В частности, по результатам проверки, упомянутая функция Лесного агентства была снята, в связи с чем упразднена должность лесничьего. Поэтому в штат лесного хозяйства значительно сократился, за счет тех сотрудников, которые имели возможность не допускать незаконных рубок прямо в лесу, а также своевременно обнаруживать лесные пожары и локализовать их.



«Вышеупомянутое изменение в грузинском законодательстве должно было логически привести к увеличению количества незаконных вырубок леса и экологических нарушений, хотя в 2019 году показатель в этой сфере значительно снизился (на 58%) по сравнению с предыдущими годами», — указано в отчете.



Недостатки мероприятий по обеспечению готовности к лесным пожарам



Проверка показала, что критерии для оснащения работников лесного хозяйства противопожарным оборудованием не установлены. В результате инвентаризация распределяется неравномерно как по пожароопасным регионам, так и по лесным площадям.



Согласно результатам аудита, по сравнению с другими странами, количество пожарных в Грузии невелико, что, согласно результатам аудита, связано с тем, что на данном этапе создается система волонтеров.



В дополнение к вышесказанному, аудит отмечает, что имеющиеся ресурсы пожарных неравномерно распределяются по регионам и муниципальным образованиям. Как мы читаем в отчете, одной из основных причин этих недостатков является отсутствие критериев распределения ресурсов.



В отчете говорится, что в Аджарии, где количество пожаров относительно невелико, пожарных машин больше, чем в Кахетинском регионе, где количество пожаров почти в 3 раза больше.

В документе указано, что в настоящее время только 20% пожарных прошли программу базового специального профессионального образования (курс комплексной подготовки).



Готовность лесных пожарных машин



При неравномерном распределении в отчете указано, что техническое состояние пожарных машин неудовлетворительное.



В частности, по данным аудита, только 25% из перечисленных автомобилей полностью исправны, а 21% находятся в плохом состоянии.



Кроме того, ревизия отмечает, что Служба управления чрезвычайными ситуациями не имеет вертолетов, и при необходимости вертолеты пограничной полиции в основном используются в процессе тушения пожаров.



Законодательные пробелы и неприемлемые законодательные акты



Проверка также показала, что, несмотря на значительные изменения в законодательстве, утвержденный в 2015 году Национальный план гражданской безопасности не обновлялся.

Это обстоятельство удлиняет время, усложняет его, а в некоторых случаях делает невозможным планирование и реализацию необходимых мер и мероприятий », — говорится в сообщении.



Рекомендации



Для совершенствования мероприятий по профилактике лесных пожаров органам управления лесным хозяйством необходимо:



Своевременная разработка соответствующих планов (планов лесоустройства и лесоустройства) и организация противопожарных мероприятий для выявленных зон риска;



По согласованию со Службой по чрезвычайным ситуациям и другими заинтересованными сторонами определить критерии выбора мероприятий по предотвращению лесных пожаров и учесть в процессе соответствующие аспекты — пожарная опасность, региональные особенности, другие характеристики



Разработать критерии выбора и распределения противопожарного оборудования, методологию, а также повысить доступность основного оборудования.



Министерству охраны окружающей среды и Национальному лесному агентству:

Для предотвращения лесных пожаров важно, чтобы Министерство обсудило с Агентством необходимость системы лесной охраны, их оптимальное количество и региональное распределение. В этом процессе Агентству важно применять передовую международную практику.



Службе экстренного реагирования:



Для эффективного управления мерами по предотвращению лесных пожаров важно, чтобы Служба инициировала соответствующие изменения в законодательстве, чтобы определить и указать соответствующие механизмы контроля / мониторинга, с помощью которых можно периодически отслеживать, оценивать и давать необходимые рекомендации по мерам, планируемым и реализуемым управлением лесного хозяйства.



Для эффективности мер готовности важно, чтобы служба обеспечила:

Разработку и внедрение критерии оптимального распределения пожарных и пожарных по регионам и муниципальным образованиям;



Усиление и совершенствование волонтерской деятельности пожарных;



В целях усиления авиационных возможностей изучить техническую базу различных госструктур и инициировать вопрос о возможности оснащения службы вертолетом с привлечением министерства.



Чтобы активировать превентивные меры, Службе управления чрезвычайными ситуациями важно обеспечить инвентаризацию / приоритизацию нормативных и законодательных актов в области управления чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями и ускорить существующие процессы в этом направлении посредством инициатив.



Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии:



В целях предотвращения лесных пожаров совместно с соответствующими ведомствами (Национальное агентство лесного хозяйства / Агентство охраняемых территорий) инициировать вопрос об ужесточении мер наказания, связанных с возникновением пожаров.



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