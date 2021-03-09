

Пострадавшего в Мартвили журналиста доставили на лечение в Тбилиси

09.03.2021 12:48





Журналист POST TV Сосо Хоперия, получивший травму в Мартвили в результате обрушения перил балкона в резиденции епархии, был доставлен вчера поздно вечером в тбилисскую больницу.



Пострадавший журналист продолжит лечение перелома четвертого позвонка поясничного отдела в клинике New Hospital.



Как сообщил report.ge региональный продюсер POST TV, в настоящее время журналисту проводится обследование на предмет повреждений спинного мозга.



Журналист «ТВ Пирвели» Папуна Шушания сообщил также, что среди пострадавших оператор телеканала Алеко Хазалия, журналист POST TV Сосо Хоперия, оператор «Рустави-2» Дато Конджария и оператор «ТВ Формула» Яго Векуа.



Сам Папуна Шушания получил сотрясение мозга и перелом ноги.



«Сегодня я чувствую себя хорошо, у меня сотрясение мозга и сломана нога. Я покинул больницу вчера вечером на основании своего заявления. Я продолжу лечение дома», - сказал Report.ge Папуна Шушания.



Напомним, вчера в Чкондидской епархии со второго этажа упало до 10 человек, среди пострадавших - пять представителей СМИ.



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