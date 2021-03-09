

Новые санкции против России – во сколько обходится Навальный стране

09.03.2021 12:54



Сергей Михеев



История с возвращением Алексея Навального закончилась. Он получил реальный срок и уже отбывает наказание в городе Покрове в ИК-2 Владимирской области, где ему предстоит провести два с половиной года по делу «Ив Роше». Эта колония была создана в 90-х на базе лечебно-трудового профилактория, где ранее принудительно содержали алкоголиков. Там очень сложные условия содержания и она считается самой жестокой колонией в России. Несмотря на все старания, наши властьимущие хотели пожестче наказать Навального, других «криминальных» дел пришить не получилось. Все что смогли добавить в довесок – присудить выплату штрафа «за оскорбление личности» ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и «клевету» на бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «Повар Путина» на общую сумму 1,3 млн рублей.



Наши власти надеялись, что упрятав Навального за глухие стены и подвесив ему в качестве «гирь» миллионный штраф, это послужит примером российскому истеблишменту –перестанут «плыть против течения» и утихомирятся. Получилось наоборот. В защиту Навального и против беспредела прошли массовые акции протеста по всей России. На улицы вышли даже те, которые за происходящими в нашей стране процессами следили лишь у экранов телевизоров. Однако самый большой удар нынешний бандитский режим, по-другому просто их не назовешь, получил от молодежи. Самая активная и многочисленная часть поддержки Путина практически отвернулась от него. Но и это не самое важное – между собой как-нибудь разберемся. При нынешней международной обстановке, когда вокруг России в буквальном смысле вырос целый лес разных санкций, сильно бьющий по нашим карманам и имиджу страны, интересна реакция цивилизованного мира – как и ожидалось, она оказалась весьма резкой.



В частности, за преследование Навального Евросоюз ввел дополнительные санкции против четырех российских чиновников. В новый санкционный список попали - глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС будут заморожены. В свою очередь заокеанский санкционный список выглядит более внушительным, в который, по мимо европейскому списку, вошли директор ФСБ Александр Бортников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Имущество этих чиновников, находящееся на территории Америки, будет блокировано, гражданам Америки и гражданам других стран, под угрозой санкций, будет запрещено вступать с ними в деловые отношения. Планируются санкции также против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.



С одной стороны, мы к санкциям привыкли, хотя и бьет по нашим карманам сильно. С другой стороны, мы не хотим понять, что мир изменился. Мы, своей внешней политикой и «суверенной демократией» окончательно потеряли доверие. Нас жестко и открыто предупредили, что время, когда закрывали глаза на агрессивные действия России, вмешательство Москвы в выборы в других стран, кибератаки и отравления граждан – прошло и будут соответствующие реакции.



Тем временем наше правительство заверяет, что санкции не наносят России большого экономического вреда. Однако, как быть с официальными данными по которым российские компании, которых уже коснулись санкции, понесли потери более чем на 100 млрд. долларов, а государственная казна по предварительным подсчетам понесет убытки почти в 200 млрд. долларов. Как видим цифры весьма внушительные. А какими будут они после новых санкций, приходится только догадываться. В связи с санкциями будут ограничены инвестиции и доступ к современным технологиям, без чего немыслим прогресс и развитие страны. Помимо финансово-экономической стороны, санкции наносят большой удар по репутации нашей страны, подрывается имидж России на международной арене, в результате чего мы окончательно потеряем пока еще остающееся влияние и значимость.



В сложившей ситуации для нас, россиян, главное, что от западных санкции и от контр-санкции нашего правительства, в первую очередь, страдаем мы – простой российский народ. Чиновники, олигархи и государственные компании, против которых направлены санкции, так или иначе компенсируют свои потери за нас счет, такими механизмами они владеют. В конечном счете народ, как и раньше, возьмет на себя удар и в материальном и в моральном плане. За неадекватные восприятия мировых процессов и просчеты нашего правительства платить будем мы. Так было всегда в авторитарных и диктаторских странах - страдает всегда простой народ. Так будет до тех пор, пока мы не поверим, что достойны жить лучше - жить в демократичной стране, как подобает цивилизованному обществу.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





