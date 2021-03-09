

ENKA: работы на Намахвани ГЭС ведутся по погодозависимому графику

09.03.2021 13:10





В компании Enka Riniubels, заявляют, что подготовительные работы по строительству Намахвани ГЭС в долине Риони не прекращены.



«Компания продолжает свою комплексную работу, полевые работы ведутся по погодозависимому графику», — говорится в сообщении компании, предоставленном Netgazeti.



Ранее местные жители сообщили Netgazeti, что подготовительные работы по строительству ГЭС в ущелье Риони временно приостановлены. По их информации, 8 марта, в ущелье не работала тяжелая техника.



Министр экономики Натия Турнава пообещала приостановить работы на встрече с местными жителями 5 марта . Министр заверила местных жителей в необходимости диалога и сказала, что просит компанию взять паузу.



«Что касается предыстории этой первой встречи, то здесь должна быть определенная пауза, поскольку мы говорим о судьбе этого проекта, мы вернемся в компанию и попросим об этом. Наверное, это было бы действительно правильно, не на фоне шума техники, а в спокойной обстановке, если эта встреча назначена в ближайшее время, мы встретимся и поговорим », — сказала Натия Турнава во время встречи с населением 5 марта.



Netgazeti поинтересовалась, поддерживает ли Enka Riniubels связь с министерствами и какова позиция компании по переговорам между государством и местным населением.



«Между компанией и различными государственными структурами, включая министерства экономики и устойчивого развития, а также министерства окружающей среды и сельского хозяйства, существует постоянная связь, поскольку каскад Намахвани ГЭС является стратегическим проектом государственной важности, и его реализация невозможна без высокого государственного участия.



На протяжении многих лет компания активно участвовала в общении с местным населением различными способами — будь то личные встречи, информация, предоставляемая информационными центрами, открытыми в долине, консультативные советы, состоящие из местных жителей, общественные слушания и более. Компания приветствует инициативу министров и благодарна за уже предпринятые шаги, а также за организацию встречи », — говорится в письменном комментарии, предоставленном Enka Riniubels изданию Netgazeti.



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