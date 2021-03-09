

Прокуратура начала расследование незаконного использования и распространения информации

09.03.2021 13:38





Прокуратура Грузии распространила заявление касательно записей разговора опубликованных телекомпанией ТV Pirveli в которых слышно, как предположительно Бера Иванишвили, сын основателя Грузинской мечты миллиардера Бидзины Иванишвили, просит, предположительно, премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и нынешнего руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе наказать молодых людей, которые в Интернете написали негативные комментарии в его адрес.



«В Генеральной прокуратуре Грузии, на основании публичного распространения скрытых записей, было начато расследование по факту несанкционированной записи и/или подслушивания частного разговора, а также записи частной коммуникации, незаконного использования и распространения информации, добытой техническими средствами, с признаками преступления, предусмотренными 1-й и 2-й частями статьи 158 УК Грузии.



В рамках текущего расследования дела, будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия для определения законности получения и распространения информации. Будут назначены соответствующие экспертизы для определения подлинности (аутентичности) скрытых записей. О результатах расследования будет проинформирована общественность», — говорится в заявлении.



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