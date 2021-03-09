

Заркуа: расследования требует факт незаконной прослушки, а не содержание разговора



СОВА 09.03.2021 13:51



По словам представителя партии власти Ираклия Заркуа, прокуратура должна начать расследование по факту осуществления незаконной прослушки, но никак не в связи с содержанием разговоров Беры Иванишвили с Ираклием Гарибашвили и Анзором Чубинидзе.



Как сказал Заркуа журналистам, отвечая на вопрос о записях, при желании он сам может смонтировать материал любого содержания.



«То, что происходит, это фабрикация, нарезка, незаконные прослушивания, причем, как выясняется, 2010-2011-х, еще раз указывает на режим, с которым имели дело государство и население Грузии. Не исключайте, если завтра-послезавтра кому-то из представителей предыдущего режима не понравитесь вы, то в аналогичной форме, аналогичным шантажом, незаконными прослушиваниями, нарезками вам сделают такую же запись, смонтируют, и потом вам придется оправдываться», — сказал Заркуа.



Примечательно, что согласно официальной позиции «Грузинской мечты», произошедшее – дело рук «Единого национального движения». В партии власти категорически отрицают возможность подобных действий со стороны наследника Иванишвили и первых лиц государства.



Между тем, оппозиция, гражданский сектор и Народный защитник Грузии видят в содержании разговора возможные признаки преступления и требуют начала расследования.



Сами фигуранты записи заявлений пока не делали.



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