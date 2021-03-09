

Мдинарадзе: Гарантированно можно сказать, что в Грузии переговоры между сторонами продолжаться

09.03.2021 14:54





Направление в Грузию представителя Шарля Мишеля означает одно нечто хорошее – провалилась попытка оппозиции создать повод, на основании которого они бы сорвали переговоры, - об этом заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По оценке Мдинарадзе, гарантированно можно сказать, что в Грузии переговоры между сторонами продолжаться и всем сторонам придется представить за столом переговоров свои компромиссные предложения.



«Это очень хорошо не для одной какой-то конкретной партии, а для страны, интересов государства. Мы продолжим переговоры, к чему всегда были готовы», - заявил Мдинарадзе.



Для справки, президент Европейского совета Шарль Мишель по соглашению с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем назначил Кристиана Даниэльсона медиатором политического диалога в Грузии, поддержанного Евросоюзом.



Даниэльсон осуществит медиацию возобновившегося диалога между политическими партиями Грузии, который служит разрядке политической напряженности в стране, и с этой целью он будет сотрудничать с посолом ЕС в Грузии Карлом Харцелем.



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