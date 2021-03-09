

Президент Грузии наградила Орденом царицы Тамар восемь женщин

09.03.2021 14:55





Президент Грузии наградила Орденом царицы Тамар восемь женщин, работающих в сфере культуры.



Среди них искусствовед Элене Кавлелишвили, оперная певица Медея Амиранашвили, академик Мзекала Шанидзе, актриса Натела Мачавариани, искусствовед Кетеван Кинцурашвили, режиссер Кети Долидзе, советник Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС Русудан Мирзикашвили и директор Международного центра изучения традиционной полифонии, искусствовед Русудан Цурцумия.



Как сообщили в Администрации президента Грузии, искусствовед Элена Кавлелишвили была награждена Орденом царицы Тамар за особый вклад в исследование и охрану национального достояния Грузии и выдающуюся общественную деятельность, посмертно.



Оперная певица Медея Амиранашвили получила награду за особый личный вклад в развитие и популяризацию грузинской оперы.



Доктор филологических наук, академик Мзекала Шанидзе была награждена за выдающийся личный вклад в развитие картвелологии, древнего и современного грузинского языка и литературы, истории Грузии, грузинского культурного наследия и выдающуюся общественную деятельность.



Актриса Натела Мачавариани награждена орденом за выдающийся личный вклад в развитие грузинского театрального искусства и выдающуюся общественную деятельность.



Кроме того, Орденом царицы Тамар была награждена искусствовед Кетеван Кинцурашвили, которая, по сообщению Администрации президента, была награждена за выдающийся личный вклад в изучение грузинского искусства и его популяризацию за рубежом.



Режиссер Кети Долидзе была награждена за особый личный вклад в развитие и популяризацию грузинского театра и кино.



Орден царицы Тамар также был присужден международному советнику ИКОМОС Русудан Мирзикашвили, которая была удостоена Премии за выдающийся личный вклад в защиту грузинского культурного наследия, популяризацию за рубежом и выдающиеся достижения.



Директор Международного центра изучения традиционной полифонии, искусствовед Русудан Цурцумия награждена Орденом «За особый личный вклад в изучение грузинской полифонической музыки за рубежом и продвижение грузинской полифонической музыки за рубежом и мировой полифонической музыки в Грузии».



Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани.



Президент Грузии поблагодарила лауреатов государственной премии за их работу и подчеркнула особую роль женщин в развитии страны.



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