

Саломе Зурабишвили об аресте Ники Мелия -

09.03.2021 14:58





«Наверное, это не то место, которая я бы выбрала для осуждения чего-либо, я ожидаю и поддерживаю компромисс, деполяризацию, деэскалацию», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос журналиста BBC, осуждает ли она арест Ники Мелия.



Как отметила Саломе Зурабишвили, сейчас требуется больше работы для поиска компромисса, потому что это путь для Грузии, населения и всех политических партий.



На вопрос, по мнению президента, должно ли правительство освободить Нику Мелия, Саломе Зурабишвили ответила: «Я не намерена отдавать приказ правительству, особенно в эфире BBC».



«Думаю, выход будет найден. Мы узнаем это через несколько дней, и это будет частью медиации, которая, если я не ошибаюсь, начнется с завтрашнего дня. Я призываю обе стороны, правительство и оппозицию, прекратить риторику, провокации и подготовиться к этому диалогу, чтобы найти компромисс. Сегодня на улицах не стоят тысячи людей, гораздо больше людей во втором по величине городе протестовали против строительства ГЭС. Здесь в Тбилиси было от 5 до 8 тысяч человек, но это не главное. Если есть часть сообщества, которая с вами не согласна, необходимо найти компромисс. Что касается обвинений в фальсификации, ОБСЕ недавно опубликовала окончательное заявление по выборам, в котором ничего подобного не говорилось и не ставилась под сомнение легитимность выборов. Я считаю, что это очень опасный прецедент не только для Грузии, но и для других стран. В других странах мы также видим, что фальсификация объявляется заранее, когда проводятся выборы. Даже если у международных наблюдателей нет вопросов по выборам, легитимность остается под вопросом, когда проигравшая сторона не признает результаты выборов. Я считаю, что это очень тревожная тенденция не только для Грузии, но и для других более сильных стран. Что нам нужно сделать, так это разрешить кризисы, вместе с Евросоюзом, на европейском пути», — заявила Саломе Зурабишвили.



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